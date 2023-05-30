Başkentte sağanak nedeniyle bazı alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı

Milletvekilleri 2 Haziran'da yemin edecek
Milletvekilleri 2 Haziran'da yemin edecek
CHP'de ilk genel başkan adayı ortaya çıktı
CHP'de ilk genel başkan adayı ortaya çıktı
Fuat Oktay'dan 'yeni kabine'ye ilişkin ipuçları
Fuat Oktay'dan 'yeni kabine'ye ilişkin ipuçları
Yurt genelinde sağanak bir hafta daha devam edecek
Yurt genelinde sağanak bir hafta daha devam edecek
Kız çocuğu masa üzerinde oynatılmıştı...Adli ve idari tahkikat başlatıldı
Kız çocuğu masa üzerinde oynatılmıştı...Adli ve idari tahkikat başlatıldı
'Yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlıyız'
'Yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlıyız'
Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 10 bin 362 lira
Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 10 bin 362 lira
YSK Başkanı: Kesin sonuçlar Resmi Gazeteye gönderildi
YSK Başkanı: Kesin sonuçlar Resmi Gazeteye gönderildi
EYT'de maaş bağlama işlemleri bu hafta bitecek
EYT'de maaş bağlama işlemleri bu hafta bitecek
MEB yayınladı: Bursluluk Sınavı için sıkça sorulan sorular
MEB yayınladı: Bursluluk Sınavı için sıkça sorulan sorular
Ankara'da Afet düzeyinde alarm! ABB'de tüm izinler kaldırıldı
Ankara'da Afet düzeyinde alarm! ABB'de tüm izinler kaldırıldı
'İtlere ekmek satmıyoruz' diyerek hakaret eden işletme kapatıldı
'İtlere ekmek satmıyoruz' diyerek hakaret eden işletme kapatıldı
RTÜK duyurdu: 7 TV kanalının seçim yayınları inceleniyor
RTÜK duyurdu: 7 TV kanalının seçim yayınları inceleniyor
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular başladı
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular başladı
FETÖ'cülerin dönüş biletleri yandı
FETÖ'cülerin dönüş biletleri yandı
Milyonları ilgilendiren desteklerde yeni dönem başlıyor
Milyonları ilgilendiren desteklerde yeni dönem başlıyor
İşte yeni Kabine kulisleri: Sinan Oğan, Berat Albayrak
İşte yeni Kabine kulisleri: Sinan Oğan, Berat Albayrak
Nebati uçakta yolcularla tartıştı: Hazmedin kardeşim
Nebati uçakta yolcularla tartıştı: Hazmedin kardeşim
Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz?
Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz?
Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' sesleri yükselmeye başladı
Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' sesleri yükselmeye başladı
Belirsizlik ortadan kalktı: Piyasalar yükselişte
Belirsizlik ortadan kalktı: Piyasalar yükselişte
Erdoğan ekonomide rotayı çizdi: 6 milyonluk istihdam
Erdoğan ekonomide rotayı çizdi: 6 milyonluk istihdam
Altı parti Meclis'te lidersiz kaldı: Kendileri de, A takımı da seçilemedi
Altı parti Meclis'te lidersiz kaldı: Kendileri de, A takımı da seçilemedi
Yeni kabinenin 5 yıllık yol haritası
Yeni kabinenin 5 yıllık yol haritası
Yargıtay'dan emsal karar: Senet üzerindeki ibarelere dikkat!
Yargıtay'dan emsal karar: Senet üzerindeki ibarelere dikkat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'le görüştü
Belediyeden 'çalışan oy kullanmadığı için darbedildi' iddiasına açıklama
Belediyeden 'çalışan oy kullanmadığı için darbedildi' iddiasına açıklama
Ücretsiz doğal gaz, mayıs enflasyonunu sert düşürecek
Ücretsiz doğal gaz, mayıs enflasyonunu sert düşürecek
Başörtülü kadınlarla ilgili paylaşımı tepki çeken doktordan açıklama
Başörtülü kadınlarla ilgili paylaşımı tepki çeken doktordan açıklama
Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
Ana sayfaHaberler

Başkentte sağanak nedeniyle bazı alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı

Bazı iş yerlerini su basarken, Sıhhiye'deki Aksu Kavşağı'na çıkan yollar biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 16:39, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 17:10
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yanındaki alt geçitte biriken suda bir otomobil mahsur kaldı. Araç sürücüsünü kurtaran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, suyun tahliyesi ve aracın sudan çıkarılması için çalışma yürüttü.

Sıhhiye'deki Aksu Kavşağı'na çıkan yollar biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti, trafik aksadı.

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binaların saçaklarının altında, metro ve otobüs duraklarında sağanağın durmasını bekledi.

Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

- "Şu ana kadar can kaybına dair bilgi intikal etmedi"

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde son saatlerde meydana gelen yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde ve iş yerlerinde su baskınları yaşanmış olup ekipler tarafından hızla müdahale edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve ciddi mal kaybına dair bir bilgi intikal etmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber