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İSKİ'nin suya zam teklifinin gündeme alınması talebi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) suya yüzde 12,94 ila 49,62 arasında zam istediği ek tekliflerin gündeme alınması talebi oy çokluğuyla reddedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 17:30, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 17:52
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İSKİ'nin suya zam teklifinin gündeme alınması talebi reddedildi

İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Genel Kurulda İSKİ'nin 2022 yılı denetim ve faaliyet raporlarının görüşülmesinin dışında ayrıca İSKİ Genel Müdürlüğünün su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife tekliflerinin olduğu bazı maddelerin de görüşülmesi teklif edildi.

- İSKİ, yüzde 12,94 ila 49,62 arasında zam istedi

İSKİ'nin teklifinde, konutta 0-15 metreküp arasında olan 1. kademenin 0-12 metreküp olarak değiştirilmesi öngörüldü. Konutta 1. kademede 12 metreküpe kadar 14,61 lira olan mevcut fiyatın yüzde 12,94 artışla 16,50 lira, 2. kademede 24 metreküpe kadar 21,95 lira olan fiyatın yüzde 13,44 artışla 24,90 lira, 3. kademede 25 ve üzeri metreküpe kadar 21,95 lira olan fiyatın da yüzde 48,97 artışla 32,70 lira olması önerildi.

Teklifte iş yerinde ise kademeli sisteme geçilmesi öngörüldü. Bu kapsamda iş yerinde 0-15 metreküp arası 1. kademede 39,30 lira olan fiyatın yüzde 14,50 artışla 45 lira, 16-50 metreküp arası 2. kademede 39,30 lira olan fiyatın yüzde 25,95 artışla 49,50 lira, 51-100 metreküp arası 3. kademede 39,30 lira olan fiyatın yüzde 37,40 artışla 54 lira, 101 ve üzeri metreküpe kadar 39,30 lira olan fiyatın da yüzde 49,62 artışla 58,70 lira olması istendi.

1. Başkanvekili Okul'un, ek tekliflerin görüşülmesini oylamaya sunması üzerine söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, İSKİ'nin, İstanbul'a temiz su sağlanması ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması ihtiyacını gideren bir kurum olduğunu söyledi.

İSKİ'nin siyaset üstü olması gerektiğini ifade eden Gökkuş şöyle konuştu:

"1994'ten beri İSKİ, gerçekten İstanbul'un su ihtiyacını karşılayacak çok büyük yatırımlar yaptı. Beklenirdi ki bundan sonra da öyle olsun ve siyasi polemiklere konu olmasın fakat şu anda iş başında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı, önce 'İstanbul, Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyor.' diyerek seçimlerde ve iki seçim arasında polemik yaptı. İSKİ'nin ekonomik dengelerini bozdu ve İSKİ o günden beri toparlanamıyor. Şu anda da bugün gündeme eklenen, 26 Mayıs'ta ilan edilen gündemle alakası olmayan ek teklifler geldi. Burada tarife değişikliği var, gayrimenkul satışları var, yönetmelik değişiklikleri var..."

Gökkuş, söz konusu tekliflerin verilecek arada rapora bağlanmasının istendiğini dile getirerek "Dün biz Genel Müdürümüzden ve İSKİ kadrosundan brifing aldık ve yapmak istediklerini söylediler. Ancak takdir edersiniz ki bu kadar yönetmelik, tarife değişikliklerinin, gayrimenkul satışlarının olduğu bu dosyaların rapora bağlanması, komisyonlarımızın çalışması, bu teklifleri inceleyebilmesi mümkün değil.'' diye konuştu.

Konunun siyasi polemik malzemesi yapıldığını söyleyen Gökkuş şöyle devam etti:

"Biz 8 Mayıs'ta Büyükşehir Meclisini ve İSKİ Genel Kurulunu topladığımızda madem bu kadar İSKİ için önemli teklifler var, o zaman gündeme getirilebilirdi. İşte, seçim atmosferinde suya zam yapan belediye olmamak için İSKİ Genel Kurulu bugün toplandı. Dolayısıyla İSKİ siyaseten malzeme edildi bugünkü Büyükşehir Belediye idaresi ve başkanı tarafından. Biz komisyonlarımızın bu dosyaları yeterince inceleyemeyeceğini düşünerek ek tekliflerin gündeme alınmaması noktasında oy kullanacağız."

CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı ise ek tekliflerin gündeme alınıp görüşülmesini istedi.

Karşılıklı tartışmaların ardından Meclis'te yapılan oylamada, İSKİ Genel Müdürlüğünün su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife tekliflerinin de bulunduğu ek tekliflerinin görüşülmesi talebi oy çokluğuyla reddedildi.

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