Günün sonunda döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 17:53, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 17:54
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|20,0920
|20,0930
|20,4010
|20,4020
|Avro
|21,5150
|21,5160
|21,8800
|21,8810
|Sterlin
|25,4010
|25,5290
|25,6020
|25,7300
|İsviçre Frangı
|22,7640
|22,8780
|22,8130
|22,9280
|ANKARA
|ABD Doları
|20,0620
|20,1420
|20,3710
|20,4510
|Avro
|21,4750
|21,5550
|21,8400
|21,9200
|Sterlin
|25,3410
|25,5510
|25,5420
|25,7520