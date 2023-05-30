Kocaeli'de emekli astsubay eşi tarafından vurulan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, emekli astsubay M.T. (68), 27 Mayıs'ta tartıştığı eşi Nimet T'yi (65) tabancayla vurarak ağır yaralamış, daha sonra aynı silahla kendisine ateş etmişti.

Bu arada eşini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan M.T'nin, Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

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