Ankara'da sağanak nedeniyle devrilen ağaç 3 araçta hasara yol açtı

Başkentte etkili olan sağanak nedeniyle devrilen ağacın altında kalan biri park halindeki 3 araçta hasar oluştu.

Öğle saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, Necatibey Caddesi'nde bir ağaç devrildi. Ağacın altında kalan park halindeki 06 AGN 978 ile seyir halindeki 06 DKJ 051 ve 06 BLT 246 plakalı araçlarda hasar meydana geldi.

Ağacın devrilmesi nedeniyle trafik bir süre tek şerit üzerinden sağlandı.

- Su basan binadan vatandaşların yardımıyla kurtuldu

Sıhhiye Yenişehir Pazarı yakınında bulunan Sağlık İşhanı'ndaki depoları su basan esnaf zarar gördü. Depoda mahsur kalan Hüseyin Demir, bir üst kata çıktı. Yardım çağrısı üzerine vatandaşların dayadığı merdivenle binadan çıkabilen Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su baskını tehlikesiyle kapıyı açmadığını ve mahsur kaldığı için üst kata çıktığını söyledi.

Çevredeki vatandaşların pencereye dayadığı merdivenden inerek kurtulan Demir, "Belliydi benim oradan çıkacağım da ne zaman çıkacağım belli değildi. Biz işi biraz daha erkene aldık." dedi.

- "Su çalkalandı ve arabanın üstünü aştı, araba durdu"

Anadolu Meydanı'na çıkan alt geçitte biriken suda mahsur kalan otomobilin sürücüsü Cüneyt Demir de AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'den geldiğini belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Köprünün altına girdim, o zaman araçlar geçiyordu, su o kadar yüksek değildi. Bu arada bir kamyon hızla geçti, o geçerken suyu yardı. Su çalkalandı ve o su arabanın üstünü aştı, araba durdu. Araçtan buradaki görevli arkadaşlardan biri geldi kapıyı açtık, çıktık."