Gaziantep'te kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kazada hayatını kaybeden Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Lebe için çalıştığı kurumda tören yapıldı.

Çarpışmanın etkisiyle asfalt yüklü kamyon refüjde ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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