Trabzon'da inşaat alanında göçük altında kalan işçi öldü

İzmir'de devrilen cezaevi nakil aracındaki 10'u asker 11 kişi yaralandı
İzmir'de devrilen cezaevi nakil aracındaki 10'u asker 11 kişi yaralandı
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Gıda Perakendecileri Derneği fiyat artışı iddialarını yalanladı
Gıda Perakendecileri Derneği fiyat artışı iddialarını yalanladı
Kız çocuğunun oynatıldığı görüntüleri paylaşan zanlı yakalandı
Kız çocuğunun oynatıldığı görüntüleri paylaşan zanlı yakalandı
Milletvekilleri 2 Haziran'da yemin edecek
Milletvekilleri 2 Haziran'da yemin edecek
CHP'de ilk genel başkan adayı ortaya çıktı
CHP'de ilk genel başkan adayı ortaya çıktı
Fuat Oktay'dan 'yeni kabine'ye ilişkin ipuçları
Fuat Oktay'dan 'yeni kabine'ye ilişkin ipuçları
Yurt genelinde sağanak bir hafta daha devam edecek
Yurt genelinde sağanak bir hafta daha devam edecek
Kız çocuğu masa üzerinde oynatılmıştı...Adli ve idari tahkikat başlatıldı
Kız çocuğu masa üzerinde oynatılmıştı...Adli ve idari tahkikat başlatıldı
'Yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlıyız'
'Yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlıyız'
Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 10 bin 362 lira
Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin açlık sınırı 10 bin 362 lira
YSK Başkanı: Kesin sonuçlar Resmi Gazeteye gönderildi
YSK Başkanı: Kesin sonuçlar Resmi Gazeteye gönderildi
EYT'de maaş bağlama işlemleri bu hafta bitecek
EYT'de maaş bağlama işlemleri bu hafta bitecek
MEB yayınladı: Bursluluk Sınavı için sıkça sorulan sorular
MEB yayınladı: Bursluluk Sınavı için sıkça sorulan sorular
Ankara'da Afet düzeyinde alarm! ABB'de tüm izinler kaldırıldı
Ankara'da Afet düzeyinde alarm! ABB'de tüm izinler kaldırıldı
'İtlere ekmek satmıyoruz' diyerek hakaret eden işletme kapatıldı
'İtlere ekmek satmıyoruz' diyerek hakaret eden işletme kapatıldı
RTÜK duyurdu: 7 TV kanalının seçim yayınları inceleniyor
RTÜK duyurdu: 7 TV kanalının seçim yayınları inceleniyor
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular başladı
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programına başvurular başladı
FETÖ'cülerin dönüş biletleri yandı
FETÖ'cülerin dönüş biletleri yandı
Milyonları ilgilendiren desteklerde yeni dönem başlıyor
Milyonları ilgilendiren desteklerde yeni dönem başlıyor
İşte yeni Kabine kulisleri: Sinan Oğan, Berat Albayrak
İşte yeni Kabine kulisleri: Sinan Oğan, Berat Albayrak
Nebati uçakta yolcularla tartıştı: Hazmedin kardeşim
Nebati uçakta yolcularla tartıştı: Hazmedin kardeşim
Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz?
Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz?
Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' sesleri yükselmeye başladı
Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' sesleri yükselmeye başladı
Belirsizlik ortadan kalktı: Piyasalar yükselişte
Belirsizlik ortadan kalktı: Piyasalar yükselişte
Erdoğan ekonomide rotayı çizdi: 6 milyonluk istihdam
Erdoğan ekonomide rotayı çizdi: 6 milyonluk istihdam
Altı parti Meclis'te lidersiz kaldı: Kendileri de, A takımı da seçilemedi
Altı parti Meclis'te lidersiz kaldı: Kendileri de, A takımı da seçilemedi
Yeni kabinenin 5 yıllık yol haritası
Yeni kabinenin 5 yıllık yol haritası
Yargıtay'dan emsal karar: Senet üzerindeki ibarelere dikkat!
Yargıtay'dan emsal karar: Senet üzerindeki ibarelere dikkat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'le görüştü
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Trabzon'da inşaat alanında göçük altında kalan işçi öldü

Trabzon'un Arsin ilçesinde inşaatın alt yapı çalışmaları sırasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 20:30, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 20:18
Yazdır
Trabzon'da inşaat alanında göçük altında kalan işçi öldü

Gölcük Mahallesi'nde inşaat alt yapı çalışmaları sırasında, beton boru döşenmek için açılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura boru yerleştiren Osman Remzi Suiçmez (48) üzerine zeminin kaymasıyla toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken iş arkadaşları Suiçmez'i toprak altından çıkardı.

Sağlık ekipleri Suiçmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, gazetecilere, üzücü bir olay yaşandığını dile getirerek "Altyapı çalışması sırasında altyapı kazısı sırasında iş makinasının arkasını dönmesiyle beraber kendi çalışırken hafriyatın yukarıdan aşağı üzerine gelmesi neticesinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Biz üzüldük, bu konuda da söyleyecek kelimeler bulamıyoruz. Üzücü bir olay iş kazası. Rabb'im ailesine sabır versin." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber