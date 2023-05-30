Kocaeli'de temizlik yaptığı evin balkonundan düşen kadın öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kozluk Mahallesi Orduevi Sokak'taki bir apartmanın 3. katına temizlik için gelen Şerife Soysal (48), balkondaki camları temizlediği sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

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