AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu

Türkiye, tarihi 2023 seçimlerini atlattı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandığa giden seçmenler, 14 Mayıs'ta milletvekili, 28 Mayıs'ta da cumhurbaşkanı seçimini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17'nci zaferini elde ederek yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken, AK Parti ve Cumhur İttifakı, Meclis çoğunluğunu kazandı. Seçimlerin sonuçlanmasının ardından partiler Meclis'teki grup yönetimlerini belirlemeye başladı.

İşte Ak Parti'nin meclis grup yönetimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK toplantısı sonrası AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu.

Buna göre, Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, M. Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Abdülhamit Gül Grup Başkanvekili oldu.

Abdullah Güler'e önemli görev

AK Parti Grup Başkanı görevine ise Sivas Milletvekili Abdullah Güler getirildi.