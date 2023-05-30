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Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti- Ligde 3 sezon aradan sonra ipi göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, toplamda 23. şampiyonluğuna ulaştı- Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için eleme oynayacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 22:21, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 22:22
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Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Mauro Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kaydetti. MKE Ankaragücü'nün golünü ise Milson attı. Bu sonuçla puanını 82'ye çıkaran Galatasaray, kendisi gibi ligde bir maçı kalan ikinci sıradaki Fenerbahçe ile olan 5 puanlık farkı koruyarak şampiyonluğa ulaştı.

- Üç sezon aradan sonra şampiyon oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 3 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda altıncı, Beşiktaş'ın kupayı kazandığı 2020-2021 sezonunda averajla ikinci, Trabzonspor'un ipi göğüslediği 2021-2022 sezonunda da 13. olmuştu.

- Ligde 23. kez zirvede

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayarak bu başarıyı 23. kez tekrarladı.

Sarı-kırmızılı takım, 65. sezonu oynanan ligde 23. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 4'e yükseltti.

Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:

SezonŞampiyonTeknik Direktör
1961-62GalatasarayGündüz Kılıç
1962-63GalatasarayGündüz Kılıç
1968-69GalatasarayToma Kaleperovic
1970-71GalatasarayBrian Birch
1971-72GalatasarayBrian Birch
1972-73GalatasarayBrian Birch
1986-87GalatasarayJupp Derwall
1987-88GalatasarayMustafa Denizli
1992-93GalatasarayKarl Heinz Feldkamp
1993-94GalatasarayRainer Hollmann
1996-97GalatasarayFatih Terim
1997-98GalatasarayFatih Terim
1998-99GalatasarayFatih Terim
1999-00GalatasarayFatih Terim
2001-02GalatasarayMircea Lucescu
2005-06GalatasarayErik Gerets
2007-08GalatasarayCevat Güler
2011-12GalatasarayFatih Terim
2012-13GalatasarayFatih Terim
2014-15GalatasarayHamza Hamzaoğlu
2017-18GalatasarayFatih Terim
2018-19GalatasarayFatih Terim
2022-23GalatasarayOkan Buruk

- Şampiyonlar Ligi'nde gruplama kalmak için eleme oynayacak

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alabilmek için eleme turunda mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi elemesine 2. turdan dahil olacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 16. kez grup aşamasında yer almıştı.

- Okan Buruk, ligde ikinci kez kupayı kaldırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerindeki üçüncü kupayı kaldırdı.

- 20 futbolcunun ilk şampiyonluğu

Galatasaray'da bu sezon resmi maçlarda forma giyen futbolcuların 20'si, kariyerlerinde ilk kez Süper Lig'de şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılı takımda Okan Kocuk, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Mathias Ross, Emin Bayram, Sam Adekugbe, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Milot Rashica, Yusuf Demir, Dries Mertens, Hamza Yiğit Akman ve Özgür Baran Aksaka, ilk kez lig şampiyonluğu gördü.

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'de 6. kez şampiyonluğa ulaştı.

- Yayın gelirinden 190 milyon lirayı aşkın para kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla yayın gelirinden 190 milyon lirayı aşkın geliri kasasına koydu.

Ligde mücadele ettiği için 33,4 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Galatasaray, şu ana kadar 66,9 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk primi olarak 33,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 62,9 milyon lira gelir elde etti.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde bu gelirinin 5 milyon lirası, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bölgeye yapılacak konteyner kent projesi için bağışlandı.

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