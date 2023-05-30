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Fenerbahçe, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti

Ligin 36. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenen sarı-lacivertlilerin, zirve yarışındaki rakibi Galatasaray'ın da kazanmasıyla şampiyonluk şansı kalmadı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 22:05, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 22:23
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Fenerbahçe, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, bitime 2 hafta kalma şampiyonluk şansını kaybetti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, henüz 2. dakikada golcü ismi Enner Valencia ile öne geçti. İlk yarıda etkili gol pozisyonlarına girmesine rağmen ikinci golü bulamayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarı orta alan mücadelesiyle geçerken, 90+5. dakikada Miha Zajc ile bir gol daha bulan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 77'ye yükselten Fenerbahçe'nin, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ın MKE Ankaragücü deplasmanında galip gelmesiyle bitime 2 hafta kala şampiyonluk şansı kalmadı.

Her iki takım da ligin son haftasında ligden çekilen ekiplerle karşılaşacağı için hanesine 3 puan yazdıracak.

- Valencia, Alex'in rekorunu kırdı

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın rekorunu kırmayı başardı.

Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçın 2. dakikasında fileleri havalandıran Valencia, gol sayısını 29'a çıkardı ve lig tarihinde sarı-lacivertli formayla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanının sahibi oldu.

Alex de Souza, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 28 gol kaydetmişti.

- Valencia devam edemedi

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Maçın 62. dakikasında sakatlanan tecrübeli golcü, saha içinde tedavisi yapıldıktan sonra kendisini denemek için kısa bir süre oyuna devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus, 68. dakikada Valencia'yı oyundan alarak yerine Joshua King'i soktu.

- Yönetim istifaya davet edildi

Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray'ın MKE Ankaragücü karşısında 3-1 öne geçmesinin ardından "Yönetim istifa" ve "Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

- Kadıköy'de Aziz Yıldırım sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

Yönetimi istifaya davet eden sarı-lacivertli taraftarlar, ardından eski başkanlarına sevgi gösterisi yaptı.

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