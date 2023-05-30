Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herhalde 10'uncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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