Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları (THY) satılıyor" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 22:25, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 22:26
Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herhalde 10'uncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.