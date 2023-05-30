Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Galatasaray ve taraftarını tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray ve taraftarlarını kutladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mayıs 2023 22:26, Son Güncelleme : 30 Mayıs 2023 22:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü'nü, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.