İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) hangi konuları kapsayacak?

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen depremler nedeniyle İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına (İOKBS) yönelik aşağıda belirtilen düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda;

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar ile hazırlık sınıfı öğrencilerinin katılımıyla 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olup, ilgili mevzuatına göre; "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." hükmü gereğince ülke genelinde sınava girecek tüm öğrencilerin sınava esas derslerin ilk dönem sonuna kadar işlenen konu, kazanım ve açıklamalarından sorumlu olmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Buna göre; 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi sonuna kadar işlenen konu, kazanım ve açıklamaları kapsayacaktır.

Ahmet KANDEMİR