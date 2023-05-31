Öğretmenlerin Haziran dönemi seminerlerinin detayları belli oldu
19-23 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan mesleki çalışma döneminin ÖBA üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecektir.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 10:00, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 10:20
1) 19-23 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak mesleki çalışma kapsamında ÖBA üzerinden açılacak eğitimler için 27 Haziran 2023 günü saat 23.59'a kadar süre verilecektir.
2) Öğretmenlerin belirtilen tarihler arasında ÖBA platformunda (oba.gov.tr) yer alan uzaktan eğitim faaliyetlerinden daha önce almadıkları en az bir eğitimi tamamlamaları durumunda Haziran 2023 dönemi mesleki çalışmalarını yapmış sayılacaklardır.Ahmet KANDEMİR