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31 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları

31 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 00:03, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 00:06
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31 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanlığı 161. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kandilli Kız Anadolu Lisesinde Prof. Dr. Nabi Avcı Kütüphanesi Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Türkiye ekonomisi büyüme rakamını ve nisan ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gayriresmi nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk günkü oturumu yapılacak.

(Oslo)

SPOR

1- Futbolda UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Sevilla ile Roma, Macaristan'daki Puskas Arena'da karşı karşıya gelecek.

(Budapeşte/22.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 1. Grup 1. haftasındaki ilk maçında Güney Kore ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta Sırbistan ve ABD karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00/17.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Portekiz mücadele edecek.

(Santo Tirso/22.00)

4- Spor Toto 1. Lig Play-Off 2. Tur mücadelesinde Eyüpspor ile Bodrumspor ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

5- TFF 3. Lig'in play-off ikinci tur mücadelesinde 1. Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor ile 52 Orduspor FK ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Şanlıurfa/15.30)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes ve TOFAŞ-Fenerbahçe Beko ikinci maçları yapılacak.

(İstanbul/18.00/Bursa/20.30)

7- 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali, kadınlar ve erkeklerde eskrim sıralama turu mücadelesiyle başlayacak.

(Ankara/10.00/13.30)

8- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta 2. tur mücadelesi başlayacak.

(Paris)

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