31 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları
31 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanlığı 161. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kandilli Kız Anadolu Lisesinde Prof. Dr. Nabi Avcı Kütüphanesi Açılış Programı'na katılacak.
(İstanbul/12.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Türkiye ekonomisi büyüme rakamını ve nisan ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gayriresmi nitelikli NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk günkü oturumu yapılacak.
(Oslo)
SPOR
1- Futbolda UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Sevilla ile Roma, Macaristan'daki Puskas Arena'da karşı karşıya gelecek.
(Budapeşte/22.00)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 1. Grup 1. haftasındaki ilk maçında Güney Kore ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta Sırbistan ve ABD karşı karşıya gelecek.
(Antalya/20.00/17.00)
3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Portekiz mücadele edecek.
(Santo Tirso/22.00)
4- Spor Toto 1. Lig Play-Off 2. Tur mücadelesinde Eyüpspor ile Bodrumspor ilk maçta karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00)
5- TFF 3. Lig'in play-off ikinci tur mücadelesinde 1. Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor ile 52 Orduspor FK ilk maçta karşı karşıya gelecek.
(Şanlıurfa/15.30)
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes ve TOFAŞ-Fenerbahçe Beko ikinci maçları yapılacak.
(İstanbul/18.00/Bursa/20.30)
7- 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali, kadınlar ve erkeklerde eskrim sıralama turu mücadelesiyle başlayacak.
(Ankara/10.00/13.30)
8- Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta 2. tur mücadelesi başlayacak.
(Paris)