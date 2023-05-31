Manisa'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında 1 taraftar silahla yaralandı

Olay sonrası kaçan M.G, bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Hanımeli Sokak'ta devam eden tartışmanın büyümesi üzerine M.G, yanında bulunan tabanca ile Abdülsamet Öz'ü (28) boynundan yaraladı.

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