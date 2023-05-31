Kayseri'de şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar bıçakla yaralandı
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın Kayseri'deki şampiyonluk kutlamalarında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 07:42, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 09:05
Kocasinan İlçesi Ahmet Paşa Caddesi'nde kutlamalara katılan sarı-kırmızılı 2 taraftar grubu arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden taraftarlardan A.S.G. (16) sırtından bıçakla yaralandı.
Yaralı taraftar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.