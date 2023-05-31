KDP lideri Mesut Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Açıklamada, Barzani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği kaydedildi.

KDP'nin resmi internet sitesi KDP.info'da yer alan açıklamada, Barzani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak yeniden göreve seçilmesinden dolayı tebrik etti.

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