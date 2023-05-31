Asgari ücrette yüzde 30 formülü

Yeni Bakanların belli olması sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin çağrısıyla toplanacak.

Sabah'ın haberine göre, asgari ücret zammı için birinci seçenek olarak yüzde 30 zam formülü ortaya çıktı.

Asgari ücrete temmuz ayında yüzde 30 zam yapılması durumunda net ücret 11 bin 58 TL, brüt ücret ise 13 bin 10 TL olacak. Asgari ücrete geçen yıl temmuz zammı da yaklaşık yüzde 30 civarında olmuştu.

Asgari ücrete temmuz ayında yüzde 35 zam yapılması durumunda net ücret 11 bin 475 TL brüt ücret ise 13 bin 500 TL olacak. Bu durumda temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına Ocak ayında verilen refah payına benzer bir uygulama söz konusu olacak.