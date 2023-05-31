Gram altından yeni rekor

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yatay bir seyir izlerken dolar/TL'nin yeni tarihi zirvesini görmesiyle gram altında da rekor geldi.

Düşük hacimli piyasada dolar/TL sabaha karşı 20.90'ın üzerini gördü. Aynı saatlerde kurdaki hareketin etkisiyle gram altın da ilk kez 1.320 liraya kadar yükseldi.

Dolar/TL sabah saatlerinde 20.63'e gerilerken gram altın da yeniden 1.302 liraya çekildi.

Altının ons fiyatı ise görece yatay seyrini sürdürdü. Ons fiyatı dün 1.945 dolardan 1.959 dolara yükseldi. Sabah saatlerinde de bu seviyeden işlem gördü.