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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına vakıf kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına vakıf kuruldu. Kurucuları arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar da yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 09:10, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 09:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına vakıf kuruldu

Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruluşuna ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vakfın mal varlığının 120 bin lira olduğu bildirilen ilanda, "Vakfın sona ermesi halinde tasfiyesinden arta kalan mal varlığı, kurucular kurulunun uygun göreceği bir vakıf veya kamu kurumuna devredilir." hükmü yer aldı.

İstanbul'da kurulan vakfın yönetim kurulunda Necmeddin Bilal Erdoğan, Vedat Demiröz, Mehmet Tevfik Göksu, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Hüseyin Aydın, Ahmet Özel, Nuri Aksu yer aldı.

Vakfın amacı ise "İstanbul ilinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına ait veya görevi sırasında kendisine tevdi edilen eşyalardan uygun görülenlerin sergileneceği Recep Tayyip Erdoğan Müzesi ve toplumun eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi ile eğitim ve araştırma çalışmalarına katkı sağlanması amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi kurmak, ayrıca bilimsel, kültürel ve sanatsal programlar ile sergiler düzenlemektir." şeklinde tanımlandı.

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