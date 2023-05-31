FETÖ'nün 'bölge talebe mesulü'ne 7,5 yıl hapis cezası verildi

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık N.İ. ile avukatı hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ içerisinde sözde "bölge talebe mesulü" olarak görev yaptığını, "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiğini, sohbet toplantısı düzenlediğini, burs ve kurban bağışı adı altında söz konusu terör örgütü için para topladığını ve örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanığın örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" ve kod isim kullandığını, örgüt elebaşının talimatı sonrasında da Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını ve FETÖ iltisakı gerekçesiyle kapatılan dernekte SGK kaydının bulunduğunu anlatarak, N.İ'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan sanık N.İ, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel konumu bulunmadığın ileri sürerek, "FETÖ'ye ait evlerde kalmadım. ByLock programını telefonuma yüklemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis verilmesini kararlaştırdı.