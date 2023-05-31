Gaziantep'te şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan 11 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan 11 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 10:53, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 10:54
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın, dün Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası yapılan şampiyonluk kutlamalarında silahla havaya ateş açtığı belirlenen 11 şüpheli suç üstü yakalandı.
Çalışmalarda 4 tüfek, 7 tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Havaya ateş açan diğer şüphelilerin yakalanması için kent genelinde çalışma yürütüldüğü belirtildi.