Dolar/TL, 20,70 seviyesinden işlem görüyor

Dün 20,09-20,48 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 1,8 üzerinde 20,4756'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 20,6990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 artışla 22,0970'ten, sterlin/TL önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 25,5870'ten satılıyor.

Dolar endeksi 104,5 ile 17 Mart'tan bu yana en yüksek seviyede bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,6 azalışla yaklaşık son 3 ayın en düşüğü olan 1,0670'ten işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, resesyon ve enflasyon ikileminde artan belirsizliklerle risk algısı güçlenmeye devam ediyor.

Öte yandan, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonominin istenildiği gibi soğumadığını ortaya koyarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 63 seviyesine çıktı. Bankanın sene sonuna doğru faiz indirimine gidebileceğine yönelik fiyatlamalar ise ortadan kalktı.

Bugün açıklanan verilere göre yurt içinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), ilk çeyrekte beklentileri aşarak yüzde 4 arttı.

Analistler, bugün Almanya'da enflasyon, ABD'de ise JOLTS açık iş sayısı ile Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 105'in direnç, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.