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Borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelirinin elektrikleri kesilecek

Dicle Elektrik, kayıt dışı elektrik tüketimiyle mücadele kapsamında, borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriğinin kesileceğini duyurdu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 11:58, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 11:59
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Borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelirinin elektrikleri kesilecek

Dicle Elektrik, kayıt dışı elektrik tüketimiyle mücadele kapsamında, borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriğinin kesileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugüne kadar toplam 20 milyar lirayı aşkın yatırım yapan Dicle Elektrik, kayıt dışı enerji kullanımıyla mücadelesini de sürdürüyor.

Abonelerine kaliteli, hızlı ve kesintisiz elektrik ulaştırmayı hedefleyen şirket, özellikle yaz mevsiminde tarımsal alanlarda kayıt dışı enerji kullanımlarıyla karşılaşıyor. Hem çevrenin hem de bilinçli elektrik tüketen abonelerin olumsuz etkilenmesine sebep olan kayıt dışı kullanımlar nedeniyle Dicle Elektrik'in 13 milyar lirayı aşkın borç yükü bulunuyor.

Dağıtım şirketleri arasında en çok yatırım yapan ilk 3 şirketten biri olan Dicle Elektrik, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle bölgenin en değerli şirketleri arasında gösteriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, söz konusu borcun ağırlıklı olarak tarımsal sulama yapan bölgelerden kaynaklandığını belirterek şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaptığımız 20 milyar lira miktarındaki yatırımımıza ek olarak 2024 ile 2025 yılları arasında 8 milyar lira yeni yatırım planlıyoruz. Bölgemizde tarımsal kalkınmanın sürdürülebilir olarak devam etmesini ilke edinmiş bir kuruluşuz ancak zaman zaman tarım arazileri kapsamında kayıt dışı elektrik kullanımlarına şahit oluyoruz. Ödenmeyen tarımsal sulama abonelerine ait birikmiş alacağımızın ana parası maalesef 13 milyar lirayı aştı. Sürdürülebilir kaliteli enerji sağlama vizyonuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ülkemizin tarımsal kalkınmasında önemli bir unsur olan elektrik tedarikinin kesintisiz devamı için çiftçilerimizin borçlarını düzenli olarak ödemeleri önem taşıyor. Öngörülemeyecek boyutlarda kayıt dışı tüketim, arızaları ve kesintileri de tetikliyor."

- Tarımsal abonelerin yüzde 75'i borçlu

26 bin büyük ölçekli tarımsal abonenin bulunduğuna ve bu abonelerin yüzde 75'inin borçlu olduğuna dikkati çeken Arvas, "Kış aylarında ısınma, yazın ise klima kullanımı ve tarımsal sulamalardan kaynaklı aşırı tüketim oluşuyor. Kırsal alanlarda merkeze oranla kayıt dışı daha fazla görülüyor ve bu bölgelerde aşırı tüketim söz konusu. Tarımsal sulama alanlarında kayıt dışı kullanım oranının yüksekliğiyle birlikte hatlarda aşırı yüklenme oluyor. Bu da hatların ve dağıtım trafolarının aşırı yükten yıpranmasını beraberinde getirerek arıza kaynaklı kesintilere sebebiyet veriyor. Bölgede yer yer yatırımlara karşı çıkılması ise bu sorunu derinleştiriyor." ifadesini kullandı.

Arvas, uzun yıllardır biriken elektrik borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriğini kesmekte kararlı olduklarını, borcunu ödeyen abonelerin hakkını ve hukukunu korumak için bunu yapmaları gerektiğini belirtti.

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