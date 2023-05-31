Kabine'de 3 isim kesinleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Haziran Cumartesi günü Meclis'ten yemin ettikten sonra yeni Kabine'yi açıklaması bekleniyor. Bakanlıklarda görev devir teslimi ise 8 Haziran Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Reuters'a bilgi veren üst düzey yetkililer ve partililer, kabinede daha önce Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek'in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın da kabinede yer almasının neredeyse kesin olduğunu söyledi.

Şimşek 'yardımcı' olmayı kabul etmedi bakan oluyor

Reuters'e bilgi veren üst düzey yetkililer, Erdoğan'ın Şimşek için cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevini düşündüğünü ancak Şimşek'in "icranın doğrudan başında olmayı" tercih ettiği için Hazine ve Maliye Bakanı olabileceğini belirtiyorlar. Konu hakkında bilgi sahibi üst düzey bir yetkili, "Cumhurbaşkanı zaten Pazar gecesi yaptığı balkon konuşmasında Şimşek'i tarif eden ifadeler kullandı. Pazartesi günü iki buçuk saat görüştüler ve oldukça iyi bir görüşme oldu. Sadece birkaç nokta üzerinde çalışılıyor. Onlar da kısa süre içinde tamamlanır" dedi.

Merkez Bankası'nda görev değişimi

Yetkili, daha önce Hazine ve Maliye Bakanlığını yapan Lütfi Elvan'ın da ekonomi ile ilgili bir bakanlık üstlenmesinin öngörüldüğünü söyledi. Kabine sonrasında gözler TCMB Başkanlığında bir görev değişimi olup olmayacağında çevrilirken, AK Parti'li bir yetkili, "Bir görev değişimi süpriz olmaz" ifadesini kullandı.

Ateşten gömlek giyiyor, faizi artırabilir

Üst düzey bir AK Parti yetkilisi ise Merkez Bankası faizlerinin yüzde 8.5 iken piyasada mevduat ve kredi dahil her türlü faizin bu orandan kopuk olduğunun altını çizerek, "Faiz hassas bir konu. Şimşek'in politikaları net. İsmini ortaya koyuyor. Önemli görevleri bırakıyor. Hakikaten ateşten gömlek diye tarif edebilirim. Başarı için bir miktar faiz artışı gerekiyorsa onu da yapacaktır. Cumhurbaşkanı bu göreve getiriyorsa bu esnekliği ona verecektir" dedi.

Beştepe: Herkes onun görev alması için ricacı

Cumhurbaşkanlığı'ndan bir yetkili, "Biraz eski kadrolara dönüyor gibiyiz. Şimşek de içinde olacak. Son söz elbette cumhurbaşkanının ama cumhurbaşkanı onu (Şimşek) net olarak istiyor. Şimşek de göreve hazır. Neredeyse herkes onun görev alması için rica ediyor. Bürokrasi, partililer, işadamları, vatandaşlar. Cumhurbaşkanı bu talebin farkında" diye konuştu.

Hakan Fidan ve İbrahim Kalın Kabine'de

Yetkililer, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da kabinede olacağını, daha önce gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevlerinin yerine farklı bakanlıkları da üstlenebileceklerini belirtiyorlar.

Üst düzey bir yetkili, "Diğer bakanlıkların durumuna göre bir görevlendirme yapılacak görünüyor. Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları da olabilir ama burada milletvekilli seçilen bakanların durumu da önemli. Birkaç güne bu konu netleşir. Ancak ikisi de (Kalın ve Fidan) kabinede görev alacaklar" dedi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, milletvekili seçilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Sülayman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum görevlerine devam edebilirler.

Ancak yetkililerin verdiği bilgiye göre, Kalın ve Fidan'ın bakanlık görevlerine gelmesi durumunda görevlerine devam etmesi beklenen bazı bakanlar ise değişebilir. Konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, "Cumhurbaşkanı bazı bakanların görevlerine devam etmesinden yana. Bugün de son kabine toplantısı var. Bekleyip göreceğiz" dedi.