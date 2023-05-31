Şampiyonluk kutlaması yapan taraftarların arasına dalmıştı....Serbest bırakıldı

Alınan bilgiye göre, sarı kırmızılı takımın şampiyonluğunun ardından gece saatlerinde ilçede gerçekleştirilen kutlamalarda, Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan Y.Y, ailesinin de araçta olduğunu belirterek taraftarlardan yol istedi.

Bu sırada bazı taraftarlarla tartışan Y.Y, otomobiline doğru bazı kişilerin geldiğini görünce aracıyla bölgeden hızla uzaklaşmaya çalıştı.

Ani manevralarla taraftarların üzerine aracını süren Y.Y, kutlama yapan gruptakilerden Nehir Ezgi Varol (20) ve Samet Ergezer'e (19) çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre polis merkezine giden Y.Y, gözaltına alındı. Y.Y'nin ifadesinde, olay sırasında otomobilinde ailesinin olduğunu, bazı taraftarların aracına hasar verdiğini, bu nedenle paniğe kapılarak hızla uzaklaşmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Y.Y, nöbetçi savcılığın talimatıyla ifadesinin ardından salıverildi.

İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu, sürücü Y.Y'den şikayetçi olmadıkları öğrenildi.