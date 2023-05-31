MHP seçim sonrası 'Kılıçdaroğlu' için harekete geçti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemde milletvekili olmadığını hatırlatarak, hakkında dava açılabileceğini belirtti.

Yıldız, Twitter'dan paylaştığı mesajında Kılıçdaroğlu hakkında 28 fezlekenin olduğunu hatırlattı ve bunların iddianameye dönüştürülerek kamu davası açılması için başsavcılıklara seslendi.

Yıldız, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekilleri 2 Haziran'da yemin edecek.CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı sona erdi. Hakkında düzenlenmiş Fezlekeler anayasa ve adalet Komisyonu raflarında bekliyor.

Cumhuriyet başsavcılıkları, hakaret,tehdit,iftira, suç ve suçluyu övmek, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine,görevinden dolayı hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan hazırlanmış.

28 adet Fezlekeyi iddianameye dönüştürerek kamu davası açabilir. Daha önce açılmış ancak dokunulmazlık nedeniyle durdurulan davalar kaldığı yerden devam eder."