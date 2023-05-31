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'Sistem tartışmalarına son nokta konulmuştur'

Erdoğan: 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından biri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin milletten yeniden güven oyu almış olmasıdır. Sistem tartışmalarına son nokta konulmuştur.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 14:56, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 16:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 161. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu.

"10 yıllardır haksız eleştirilere maruz kalan Türk demokrasisi tartışmasız şekilde seçimin en büyük kazananı oldu."

ifadelerini kullanan Erdoğan, "14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından biri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin milletten yeniden güven oyu almış olmasıdır. Sistem tartışmalarına son nokta konulmuştur." dedi. Erdoğan şunları kaydetti:

"Sandığa giden vatandaşlarımıza karşı mesuliyet duygusu ile hareket ediyoruz"

Türk milleti 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nde verdiği kararla Türkiye Yüzyılı'nı sahiplendiğini ortaya koydu. Buradan bir kez daha iradesine, geleceğine sahip çıkan bu vatanın tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Tercihini hangi yönden kullanırsa kullansın sandığa giden vatandaşlarımıza karşı mesuliyet duygusuyla hareket ediyoruz. Milletin emanetine gölge düşürmeyeceğiz.

Birçok anti demokratik operasyonun hedefi olduk. Son 21 yılda hukuk, demokrasi zemininde kalarak bertaraf etmeye çalıştık.Türkiye prangalarından kurtuldukça her alanda ivme yakaladı. Vatandaşlarımız hasretini çektiği hizmetlere kavuştu.

"Sistem tartışmalarına son nokta konulmuştur"

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından biri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin milletten yeniden güven oyu almış olmasıdır. Sistem tartışmalarına son nokta konulmuştur. Ülkemiz 3 ayda 5 ayda bir hükümetin değiştiği koalisyon günlerini rafa kaldırmıştır. Siyaset müessesinin de sandıktan çıkan iradeyi doğru okuyacağına dair ümidimizi koruyoruz. Toplumumuzun farklı kesimlerinin de desteğini alarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçireceğiz. Her organın kendi yetki alanında kalması şartı ile önümüzdeki dönemde uyum ve eşgüdüm içinde çalışacağız.

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