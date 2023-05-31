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Tarım - Orman çalışanlarının yeni tercihi yine Toç Bir-Sen

Tarım-Orman Hizmet Kolu'nda yetki yine değişmedi. Hizmet kolunda görev yapan 45.835 Kamu çalışanı 16. Kez 'Yetki Toç Bir-Sen'de' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 15:44, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 16:05
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Tarım - Orman çalışanlarının yeni tercihi yine Toç Bir-Sen

Toç Bir-Sen Genel Merkezince yetkiye ilişkin yapılan açıklamada; "Toç Bir-Sen olarak; Soylu Mücadelemizin 22. kuruluş yıl dönümünde yetkimizin 16. yılını, örgütlü gücümüzü büyüten üyelerimizin güveni ve desteğiyle taçlandırdık" denildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

16. Yetki Yılımızda da omuz omuza yürüdüğümüz dava neferlerimizle yetki zaferimize bir yenisini daha ekleyerek Tarım-Ormancılık Hizmet Kolu'ndaki rakipsizliğimizi bir kez daha tescilledik.
16. Yetki Zaferimiz göstermiştir ki; Tarım-Orman Çalışanlarının Güçlü Sesi, Umudun ve Güvenin İfadesi, İstikrarın Tek Adresi, Emeğin ve Alın Terinin Güvencesi TOÇ BİR-SEN'dir.
Mücadele ne kadar güçlü olursa zafer de o denli büyük olur.
Bu yıl Hizmet Kolumuzda emeklilik, vefat gibi nedenlerle azalan çalışan sayısına rağmen yine teşkilatımızın emeğiyle, alın teriyle üyelerimizin teveccühü ile yetkimizi yeniledik.
'Yetki' demek 'Yeni Sorumluluklar ve Daha Büyük Hedefler' demek.
Şimdi hep beraber yeni bir kapı aralıyoruz. Türkiye Yüzyılına yaraşır bir şekilde hep birlikte koşuşumuzu hızlandıracağız. Üyelerimize, Çalışanlarımıza, Ülkemize ve yüreğinde bizlere dair umut taşıyan Gönül Coğrafyamıza hizmet etmeye devam edeceğiz.
Nuri Pakdil Üstadın "Ancak eylemin içinde kurulabilir düşünce birliği" dediği gibi düşüncelerimizle eylemlerimizi, eylemlerimizle örgütlü gücümüzü daha da büyütmenin ve kazanımlara dönüştürmenin gayretinde olacağız.
Kuruluşumuzdan bugüne kadar ilkelerimizle, duruşumuzla, mücadelemizle ve kazanımlarımızla sendikal hayata öncülük ettiğimiz gibi 16. Yetki yılımızda da mücadelemizi de hedeflerimizi de büyütecek yetki zaferimizi daha da yükseklere hep beraber taşıyacağız.
Teşkilatımızın her kademesinde emek vererek bu Yetki Zaferimize ve mutluluğumuza ortak olan, tüm zorlu süreçlere ve koşullara rağmen mücadele etmeyi asla bırakmayan, hedeflerimizi, birlik ve beraberliğimizi alın teriyle büyüten, örgütlü gücümüzü ve kardeşliğimizi çelikleştiren Erdemliler Hareketimizin her bir ferdine, değerli üyelerimize, kamu çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz.
16. Yetkimizin Teşkilatımıza, Üyelerimize, Kamu Çalışanlarımıza, Memur-Sen'imize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.
Birliğimiz, Beraberliğimiz, Kardeşliğimiz, Mücadelemiz Güçlü,
Yetkimiz ve Hayırla Yürüdüğümüz Yolumuz Mübarek Olsun.

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