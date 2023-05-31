Rezidanstan düşen hemşirenin ölümüne ilişkin keşif yapıldı

Soruşturma çerçevesinde bir özel hastanedeki kişilerin dijital içerikleri ve güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

Doktor H.İ.A'nın Ereğli Kapı Mahallesi'ndeki dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan düşen hemşire Saliha Tuncel'in (24) hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan keşfe, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Adli Tıp Kurumu görevlileri katıldı.

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