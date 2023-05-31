Yozgat'ta tüm hayvan pazarları 14 Haziran'a kadar kapatıldı

Açıklamada, kurbanlıkların il dışına sevkinde bir kısıtlamanın bulunmadığı da aktarıldı.

"Çevre illerde görülen şap hastalığının yayılma eğilimi göstermesi nedeniyle 14 Haziran'a kadar il genelindeki tüm hayvan pazarları tedbir amaçlı kapatıldı."

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net