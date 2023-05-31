Yozgat'ta tüm hayvan pazarları 14 Haziran'a kadar kapatıldı
Yozgat çevresinde şap hastalığının yayılması sebebiyle kentteki tüm hayvan pazarları 14 Haziran'a kadar kapatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 16:25, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 16:26
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yozgat'taki hayvan pazarlarının kapatıldığını duyurdu.
Tedbir amaçlı kapatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çevre illerde görülen şap hastalığının yayılma eğilimi göstermesi nedeniyle 14 Haziran'a kadar il genelindeki tüm hayvan pazarları tedbir amaçlı kapatıldı."
Açıklamada, kurbanlıkların il dışına sevkinde bir kısıtlamanın bulunmadığı da aktarıldı.