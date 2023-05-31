150 yıllık çınar ağaçlarını kesip gövdelerini çaldılar
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir vatandaşın tarlasındaki yaklaşık 150 yıllık iki çınar ağacı çalındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 16:36, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 16:36
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşlı 2 çınar ağacını keserek gövdelerini çalan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Kırsal Uzuntarla Mahallesi'nde yaşayan Hayrettin Toker, yurt dışında yaşayan kardeşine ait Çifteçınar mevkisindeki tarlayı kontrol etmeye gitti.
Tarlanın kenarındaki yaşlı 2 çınar ağacının kesildiğini ve gövdelerinin alındığını fark eden Toker, durumu jandarmaya bildirdi.
Ekipler, ağaçları kesen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çapı yaklaşık 1,5 metre ve gövde boyları 2,5 metre civarında olan ağaçların kesilmesinin üzerinden 1 aydan daha uzun süre geçtiği tahmin ediliyor.