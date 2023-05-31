Hisarcıklıoğlu 7. kez başkan: TOBB yönetiminin yüzde 40'ı değişti
Hisarcıklıoğlu 7. kez başkan: TOBB yönetiminin yüzde 40'ı değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşüyor
Kabine toplantısı sona erdi
Kabine toplantısı sona erdi
Kurban Bayramı öncesi iki ilde hayvan pazarları kapatıldı
Kurban Bayramı öncesi iki ilde hayvan pazarları kapatıldı
Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışlar ne zaman azalacak?
Meteoroloji uzmanı açıkladı: Yağışlar ne zaman azalacak?
GP'li 10 vekil yemin törenini beklemeden CHP'den istifa etti
GP'li 10 vekil yemin törenini beklemeden CHP'den istifa etti
YKS'ye girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği
YKS'ye girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği
Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
'Sistem tartışmalarına son nokta konulmuştur'
'Sistem tartışmalarına son nokta konulmuştur'
Benzin ve dizel otomobillerde fiyatlar uçacak
Benzin ve dizel otomobillerde fiyatlar uçacak
MHP seçim sonrası 'Kılıçdaroğlu' için harekete geçti
MHP seçim sonrası 'Kılıçdaroğlu' için harekete geçti
Kabine'de 3 isim kesinleşti
Kabine'de 3 isim kesinleşti
AK Parti'li Yazıcı'dan 'yeni anayasa' mesajı
AK Parti'li Yazıcı'dan 'yeni anayasa' mesajı
Emlak vergisi ödemelerinde son gün
Emlak vergisi ödemelerinde son gün
Bakan Nebati'den 'uçaktaki rötar görüntüsü' hakkında açıklama
Bakan Nebati'den 'uçaktaki rötar görüntüsü' hakkında açıklama
Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer alması ihtimali güçlendi
Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer alması ihtimali güçlendi
Krediler sıkıştı, özel bankalar fiyat veremiyor
Krediler sıkıştı, özel bankalar fiyat veremiyor
Paylaşılan 'kabine listeleri' gerçek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Paylaşılan 'kabine listeleri' gerçek mi? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü
Kurban fiyatlarında yüzde 150'lik artış
Kurban fiyatlarında yüzde 150'lik artış
Asgari ücrette yüzde 30 formülü
Asgari ücrette yüzde 30 formülü
Meclis'te 10 saatlik yemin maratonu başlıyor
Meclis'te 10 saatlik yemin maratonu başlıyor
Meteoroloji bazı iller için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu - Haritalı
Meteoroloji bazı iller için 'kuvvetli yağış' uyarısında bulundu - Haritalı
Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net
Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net
Aday din görevlilerine verilecek harçlık oranları belli oldu
Aday din görevlilerine verilecek harçlık oranları belli oldu
Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
Türk Hava Yolları: 'THY satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmıyor
AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu
AK Parti'nin TBMM'deki yeni grup yönetimi belli oldu
İzmir'de devrilen cezaevi nakil aracındaki 10'u asker 11 kişi yaralandı
İzmir'de devrilen cezaevi nakil aracındaki 10'u asker 11 kişi yaralandı
'Kaybeden vatandaşımız yoktur, bütün vatandaşlarımız kazanmıştır'
'Kaybeden vatandaşımız yoktur, bütün vatandaşlarımız kazanmıştır'
Gıda Perakendecileri Derneği fiyat artışı iddialarını yalanladı
Gıda Perakendecileri Derneği fiyat artışı iddialarını yalanladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 18:38, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 19:10
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşüyor

Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme var.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde, Cumhur İttifakı'nın yeni dönemde atacağı adımların ve Meclis sürecinin ele alınması bekleniyor.

İki liderin de günlük programlarında yer almayan görüşme sonrası bir açıklama yapılmayacağı öğrenildi.

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonucunu açıklamıştı.

Kesin sonuçlara göre; AK Parti çıkardığı 268 milletvekili ile Meclis'te en çok sandalyeye sahip parti durumunda. MHP'nin 50 milletvekili var. Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki toplam milletvekili sayısı ise 323.

YENİ KABİNE CUMARTESİ

Yemin törenleri ve kabinenin açıklanmasına ilişkin takvim de netleşti.

Milletvekilleri cuma günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise cumartesi günü yemin edecek. Aynı gün yeni kabinenin de açıklanması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber