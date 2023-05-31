İki ilde kuvvetli yağış hayatı felç etti

Denizli'de son 15 gündür aralıklarla devam eden ve meteorolojinin de dün uyarısını yaptığı kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yaklaşık yarım saat devam eden şiddetli yağış, biranda yolları göle çevirince sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı ev ve iş yerlerinde küçük çağlı su baskınlarının yaşandığı şiddetli yağışa yolda yakalanan sürücüler, araçlarını yol kenarına alarak beklemeye geçti.

Trafik polislerinin önlem aldığı ana güzergahlarda ve kent merkezinde Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, gelen ihbarlara hızla müdahale etti. Genellikle gölün oluşma sebeplerinden biri olan rögar kapaklarındaki tıkanıklığı açan ekipler, kısa sürede yaptığı çalışmayla selin önüne geçti. İlçelerde de etkisini gösteren yağmurun şiddetini azaltmasıyla birlikte hayat normale döndü.

Kütahya'da şiddetli yağış hayatı felç etti: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Kütahya'da yarım saat süren şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Alt geçitte 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya il merkezinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları Balıklı Caddesi'ndeki esnafa zor anlar yaşattı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda biriken sel suları yüzünden araçlar ilerlemekte hayli güçlük çekerken, Maltepe Mahallesi Mehmet Çini Caddesi'nde bir araç sel suları içinde mahsur kaldı, araç sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtuldu. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Alt Geçidi'nde aralarında işçi servisinin de bulundu 6 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyeye çok sayıda su baskını ihbarı gelirken, ekipler evlerde su tahliye çalışması yaptı.