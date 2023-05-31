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Hisarcıklıoğlu 7. kez başkan: TOBB yönetiminin yüzde 40'ı değişti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 79'uncu Genel Kurulu'nda tek listeyle giden seçimlerde, mevcut Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu 7'nci kez Birlik Başkanlığına seçildi. TOBB Yönetim Kurulu için yapılan ve henüz kesinleşmeyen seçimlerde ise yönetimin yüzde 40'ı değişti. Seyit Ardıç, Şekib Avdagiç ve Işınsu Kestelli gibi 8 yeni isim yönetime girdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 18:44, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 18:44
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Hisarcıklıoğlu 7. kez başkan: TOBB yönetiminin yüzde 40'ı değişti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığına, yeniden Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki 79. Genel Kurul'da yapılan seçimde, 4 yıl süreyle TOBB Başkanı oldu.

Yeni TOBB Yönetim Kurulu, Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası Başkanı), Selçuk Öztürk (Konya Ticaret Odası Başkanı), Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Tamer Kıran (İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı), Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası Başkanı), Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Zeki Kıvanç (Adana Sanayi Odası Başkanı), Engin Yeşil (Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı), Hakan Ülken (Aydın Ticaret Odası Başkanı), Şaban Aziz Karahmehmetoğlu (Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Mehmet Büyüksimitçi (Kayseri Sanayi Odası Başkanı), Mustafa Cihat Lokmanoğlu (Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı), İbrahim Burkay (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Seyit Ardıç (Ankara Sanayi Odası Başkanı), Şekib Avdagiç (İstanbul Ticaret Odası Başkanı), Işınsu Kestelli (İzmir Ticaret Borsası Başkanı), Ali Çandır (Antalya Ticaret Borsası Başkanı), Ender Yorgancılar (Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı), Mehmet Tuncay Yıldırım (Gaziantep Ticaret Odası Başkanı) ve Saim Özakalın'dan (Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı) oluştu.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli, TOBB'daki ilk kadın yönetim kurulu üye olarak seçilirken, Genel Kurul'da ayrıca kurul ve komisyonlar için de seçimler gerçekleştirildi.

- "Yeni bir heyecanla çalışmaya tekrar başlıyoruz"

Ayrıca Hisarcıklıoğlu da Twitter hesabından, TOBB'un 79. Genel Kurulu'na ilişkin paylaşım yaptı.

TOBB 79. Genel Kurulu'nun, ülkeye ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunan Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"365 Oda/Borsa Başkanımız ve delegelerimizin oyları ile organ seçimlerini tamamladık. Büyük bir aile olarak yeni bir ruhla, yeni bir heyecanla çalışmaya tekrar başlıyoruz. Yeni seçilen Yönetim Kurulumuz, Komisyonlarımız, Konseylerimiz ve Kurullarımız ile birlikte ülkemize ve iş dünyamıza hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı, üstlendiğimiz bu emanetin hakkını vermeyi nasip etsin."

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