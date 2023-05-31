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Edirne-İstanbul arası 1 saat 10 dakikaya düşecek

Saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı inşa edilen demiryolu ile Edirne-İstanbul arası 1 saat 10 dakikaya düşecek. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne'yi İstanbul'a bağlayacak Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi'nin 2024 yılında Çerkezköy'den Kapıkule'ye kadar olan hattaki tüm çalışmalar bitmiş olacağını belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 19:10, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 19:12
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Edirne-İstanbul arası 1 saat 10 dakikaya düşecek

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule hattının yılsonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Hattın tamamlanması ile Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin yük ve yolcu taşımacılığı kapasitesini yüksek oranda artıracağı öngörülüyor.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile imza attığı en önemli ulaşım altyapı projelerinden Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı Kapıkule-Çerkezköy (ÇE-KA) Kesimi İnşası Projesi birçok ilki bünyesinde barındırıyor. Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun Avrupa bağlantısını oluşturan Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nda Asya ile Avrupa kıtalarının Türkiye üzerinde demiryolu ile bağlanmasını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı, Çerkezköy- Kapıkule ve Çerkezköy- Halkalı olmak üzere iki kesimden oluşuyor.

Saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı inşa edilen demiryolu ile Halkalı-Kapıkule arasında yolculuk süresi 3 buçuk saatten 1 saat 10 dakikaya, yük taşımacılığı ise 8 saatten 3 saat 35 dakikaya düşürülmesi planlanıyor. 153 kilometrelik etabın yüzde 85 'i ise tamamlandı. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, projenin Çerkezköy-Kapıkule etabının Tunca Nehri kenarında devam eden viyadük çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

"3,5 milyonluk bir yolcu potansiyeline ulaşabilecek"

Projenin Halkalı-Ispartakule, Ispartakule-Çerkezköy ve Çerkezköy-Kapıkule hatlarından oluştuğunu ifade eden Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü belirterek, "153 kilometrelik etabın yüzde 85'i tamamlandı. Şehrimizin İstanbul'la ve ülkenin geri kalanıyla olan entegrasyonunu en üst seviyeye çıkaracak bir proje. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ulaşım süresi kısalacak Proje tamamlandığında İstanbul'dan Edirne'ye yolcu ulaşımı 1 saat 10 dakikaya kadar düşecek. Yük taşımacılığında çok ciddi bir kapasite artışı olacak. Yıllık 1 buçuk milyon ton olan taşıma kapasitesinin 9,6 milyon tona kadar çıkabileceği hedefleniyor. Yine mevcut durumda yıllık 500 bin yolcu kapasitemiz var. Bunun 3,5 milyonluk bir potansiyele ulaşabileceğini değerlendiriyoruz. Projenin Edirne gibi serhat şehri açısından son derece önemli bir kazanım olacak" dedi.

"500 milyon avronun üzerinde bir bütçeden bahsediyoruz"

Bu etapta fiziki gerçekleşmenin yüzde 85 seviyesinde olduğunu vurgulayan Vali Kırbıyık, "Bu takvimle ilerlendiğinde projenin öngörüldüğü gibi tamamlanmasını bekliyoruz. Avrupa Birliği desteğiyle birlikte 500 milyon avronun üzerinde bir bütçeden bahsediyoruz. Tunca Nehri kenarına yapılan 680 metrelik viyadük için çalışmaların sürüyor. Ağustos sonuna kadar viyadüğün tamamlanacak. Şehir merkezi açısından da önemi var. Daha önce bir dolgu alanı üzerine konvansiyonel hat üzerinden tek hattan ulaşım sağlanıyordu. Hızlı tren projesiyle bu 3 hata çıkacak. İkisi hızlı tren tarafında biri konvansiyonel hat olmak üzere 3 hat oluşacak. Bu hat bir viyadük üzerinde olacak. Dolgu alanı tamamen temizlendi, burada bir viyadük yapılacak. Viyadüğün altı da otopark ve değişik faaliyetlerde kullanılacak" ifadelerini kullandı.

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