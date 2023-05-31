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Evlat nöbetinde bir kavuşma daha

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde bugün PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 20:26, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 20:28
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Evlat nöbetinde bir kavuşma daha

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde bugün PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bilgisine ulaşıldı.

Teslim olanlardan birinin ailesi Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunuyor. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 43'e, Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan aile sayısı ise 42'ye yükseldi.

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