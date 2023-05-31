Azgın sular ağaçları devirip önüne çıkan restoranı yuttu

Denizli'de akşam saatlerinde bastıran yağmur, hayatı neredeyse felç etti. Kent merkezinde ilk başta yüzünü gösteren yağmur, kesintisiz devam ettiği birçok ilçede zor anlar yaşattı. Yağmurla birlikte taşan dereler felaketi gözler önüne sererken, Pamukkale ilçesine bağlı birçok kırsal mahallede su baskınları yaşandı. Denizli'nin gözde turizm noktalarından biri olan Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde sel önüne ne geldiyse aldı götürdü.

Ağaçları devirip restoranı kısmi yıktı

Bir çok vatandaşın korkuyla kaçıp yüksek noktalara sığındığı sel felaketinde, çok sayıda ekip bölgelere giderek müdahalelere başladı. Tam o esnada yüksek noktalardan gelen metrelerce yükseklikteki sel suları, önündeki ağaçları bile devirip süratle ilerledi. Bir restoranın da kısmen yıkılıp selle birlikte gözükmediği o anlarda ise vatandaşlar korku dolu saniyeler yaşadı.

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan mahalle sakinlerinden Kenan İçen, "Uzunpınar Mahallesi'nden gelen sel, Karahayit Mahallemize kadar ulaştı. Burada bir restoranın içerisine sel girdi. Restoran kısmen yıkıldı ve kullanılmaz hale geldi. Allah bir daha böyle afat vermesin" dedi.