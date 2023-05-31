Bozuk etleri çamaşır suyu ile yıkayıp müşterilere yedirdiler
Şanlıurfa'da çamaşır suyuyla yıkandıktan sonra müşterilere yemek olarak servis edilen yarım ton kokmuş ve bozuk tavuk eti ele geçirildi.
Şanlıurfa'da denetim yapan Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir
lokantada inanılması güç bir olay ile karşılaştı. Gıda, Tarım İlçe Müdürlüğünde
çalışan veterinerlerle birlikte denetim yapan zabıta ekipleri, Bahçelievler
Mahallesindeki bir lokantaya gitti. Lokantayı denetleyen ekipler, mutfak kısmında
suyun içerisinde bekletilen tavuk etlerini fark etti. Tavuk etlerinin bozuk
olduğunu belirleyen ekipler, içerisindeki sıvının ise çamaşır suyu olduğunu
görünce gözlerine inanamadı. Lokantada yapılan genel aramada, bu şekilde olan
yaklaşık yarım ton bozuk et ele geçirildi.
El konulan etler, şehir çöplüğüne götürülerek imha edilirken işletme sahibine cezai işlem uygulandı. Lokantadaki bozuk etlerin bir süre çamaşır suyunda bekletildikten sonra suyla durulanıp yemek olarak müşterilere yedirildiği öğrenildi.