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ABD'de okullar, işten ayrılmalar nedeniyle öğretmen bulamıyor

ABD'de okullardaki eğitimci açığının, öğretmenlerin emekli olmaları veya işten atılmaları sonucu değil, eğitimcilerin kendi isteğiyle mesleği bırakmalarından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 23:18, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 23:18
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ABD'de okullar, işten ayrılmalar nedeniyle öğretmen bulamıyor

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından paylaşılan verilere göre, mart ayında ilk öğretim kurumlarındaki görevinden ayrılan kamu eğitim çalışanlarının yaklaşık yarısının kendi isteğiyle mesleği bıraktığı belirtildi.

Grafiklerde, ilk, orta ve lise sonrası kurumlarda çalışan öğretmenlerin sayısı, istifalar nedeniyle son iki yılda hızla azaldı.

ABD'deki öğretmen açığı probleminin daha da kötüleştiği tespiti paylaşıldı.

Öğretmen maaşlarının son 20 yıldır enflasyon artışının üstüne çıkmadığı ve benzer düzeyde eğitim ve uzmanlık gerektiren alternatif meslek gruplarıyla karşılaştırıldığında ise öğretmen maaşlarının daha aşağıda kaldığı kaydedildi.

Ayrıca 22 Mayıs'ta açıklanan EdWeek/Merrimack College anketine göre, öğretmenlerin yaklaşık yarısı (yüzde 45), toplum tarafından saygı görmediklerini veya profesyonel olarak görülmediklerini ifade etti.

Öğretmenlerin yüzde 35'i ise önümüzdeki iki yıl içinde öğretmenliği bırakıp başka bir iş bulabileceklerini belirtti.

Çalışma İstatistikleri Bürosuna göre, mart ayında yeni işe alınan öğretmenlerin iki katından fazla açık pozisyon bulunuyor.

COVID-19 sonrası öğretmenlerin erken emekli olma ihtimali yükseldi

Ulusal Eğitim Derneği (NEA) tarafından 2022'de yapılan bir ankete göre, ABD'li eğitimcilerin yarısından fazlası, Kovid-19 salgını nedeniyle erken emekli olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu bildirdi.

Anket, bu oranın Hispanik, Latin ve siyahi öğretmenler baz alındığında daha da yükseldiğini ortaya koydu.

NEA'nın 2018'de yaptığı bir ankete göre ise ABD'li öğretmenlerin yüzde 60'ından fazlası, okullarında toplu silahlı saldırı olacağından endişe duyduklarını belirtmişti.

Eğitim Derneğinin araştırması, 2020-2021 öğretim yılında ABD'de ortalama bir sınıf öğretmeni maaşının yıllık brüt 65 bin doların biraz üzerinde olduğunu gösterirken, bu rakamın Florida, Güney Dakota ve Mississippi gibi eyaletlerde 50 bine düştüğü, New York, California ve Massachusetts'te ise 85 bin doların üzerine çıktığı bilgisi paylaşıldı.

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