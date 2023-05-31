DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol görevinden istifa etti
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mayıs 2023 23:55, Son Güncelleme : 31 Mayıs 2023 23:57
Erol, partinin genel merkezine gönderdiği ve sosyal medya hesabından da paylaştığı istifa dilekçesinde, ''Gördüğüm lüzum üzerine İstanbul İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Demokrasi adına yapmış olduğum mücadelemde bana yol arkadaşlığı yapan İstanbul'un mavi yeleklilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.