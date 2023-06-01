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New York'ta Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonu şampiyonluğunu garantilemesi, New York'ta kutlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 07:11, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 07:28
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New York'ta Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı

Galatasaray USA derneği tarafından, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi'nde kutlama program düzenlendi.

New York ve civarında yaşayan Galatasaray taraftarları, ellerinde sarı kırmızı bayrakları ile konvoy halinde geldikleri Türkevi binası önünde tezahürat yaparak şampiyonluğun tadını çıkardı.

Taraftarlar daha sonra Türkevi binasının 16. katına çıkarak, buraya astıkları devasa Galatasaray bayrağını dalgalandırdı.

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, AA muhabirine, taraftar derneklerinden gelen talep üzerine şampiyon olan takımların bayraklarının her yıl sembolik olarak Türkevi'nde dalgalandırılmasını bir gelenek haline getirmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Galatasaray USA derneği Başkanı Tolga Sağıroğlu da, burada yaptığı konuşmada, Galatasaray'ın Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılındaki şampiyonluğunun tüm taraftarlara kutlu olmasını diledi.

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