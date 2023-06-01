Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 07:22, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 07:40
Beyazıt Ünal (17) idaresindeki 70 ES 249 plakalı motosiklet, Yunus Emre Mahallesi'nde, yapımı devam eden çevre yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü Ünal, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yapılan incelemenin ardından Ünal'ın cesedi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.