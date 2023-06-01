Uşak'ta mantardan zehirlenen kadın öldü
Uşak'ta, mantardan zehirlendiği şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 07:40, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 07:41
Merkeze bağlı Yeşildere köyünde yaşayan Hatice Keser (71), 27 Mayıs'ta ormanlık alanda topladığı mantarlardan yedi.
Bir süre sonra rahatsızlandığını fark eden Keser, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.
Durumu ciddileşen Keser, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.