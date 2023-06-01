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Haber başına 40 bin lira: Sahte mahkeme kararıyla haber kaldırtmışlar

Sahte mahkeme kararlarıyla ulusal medyadaki bazı haberleri kaldıran çeteye 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. 4 kişi ise aranıyor. Olumsuz haberleri yayından kaldırtmak için haber başına 40 bin lira alan şebeke, bazı ünlüler hakkında önce internet üzerinden haber yaptırıp, ardından da kaldırılması için devreye giriyordu. Çeteye 7 ay süren teknik takip sonucu ulaşıldı

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 01 Haziran 2023 08:47, Son Güncelleme : 01 Haziran 2023 09:06
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Haber başına 40 bin lira: Sahte mahkeme kararıyla haber kaldırtmışlar

Haberlere sahte mahkeme kararıyla erişim yasağı koyduran şebekeye operasyon yapıldı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ulusal basın kuruluşlarına bazı haberlere erişim engeli getirilmesi için gönderilen mahkeme kararlarının sahte olduğu ihbarı aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çete elebaşı Uğur Yılmaz ve yardımcısı İlknur Özkan geçen yıl yakalanmış, Yılmaz tutuklanırken Özkan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 7 ay süren teknik takip sonucu şebekenin İlknur Özkan aracılığıyla faaliyetine devam ettiği belirlendi.

ADNAN OKTAR ÇETEYLE ANLAŞMIŞ

Bazı ulusal basın yayın kuruluşlarına gönderilen erişim engeli kararları incelendi. Bunların optik cihazlarla hazırlanan sahte belgeler olduğu tespit edildi. Şüphelilerin sahte mahkeme kararlarını, tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu 12 kişiye sattığı belirlendi. Kimi eşiyle kavga ettiği haberinin, kimi uyuşturucu, kimi de suç örgütü ilişkisi hakkındaki haberlerin kaldırılmasını istedi. Organize suç örgütü elebaşı tutuklu Adnan Oktar ve uyuşturucu ticareti nedeniyle bir süre tutuklu kalan iş insanı A.O.A.'nın da çeteyle anlaştığı, haklarındaki haberleri kaldırttığı öğrenildi.

YALAN HABER YAYMIŞLAR

Çetenin ünlüler hakkında da olumsuz haber hazırlayıp internette yaydığı ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin bu haberleri kaldırmak için yine sahte avukat adıyla devreye girdikleri, bunun için barolara kayıtlı avukatlar adına sahte e-posta hesapları açıp tebligat zarfları hazırladıkları tespit edildi. Çete ve müşteriler arasında irtibatı iş insanı Serkan Kodaloğlu'nun sağladığı, örgütün kaldırılacak haber başına 40 bin lira aldığı öğrenildi. Dün sabah İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, firari 4 şüpheli ise her yerde aranıyor.

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