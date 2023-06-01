İşletmeler düzenleme bekliyor: Dükkan kirasına sınır talebi

Konutlardaki yüzde 25 kira sınırlamasının dükkanlar için geçerli olmaması, işletmecileri zora sokuyor. İşletme sahipleri, dükkan kiralarında da düzenleme beklerken, Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, dükkanlar için yüzde 30-35 civarında bir sınırlamaya gidilmesini önerdi.

Akçam, "Dükkanlarda kira artış oranı yüzde 65,7. Yeni oran da Haziran başında açıklanacak. Artış muhtemelen yine yüzde 65 civarlarında olacak. Dükkanlar için şimdiye kadar bir düzenleme yapılmadı. Bu nedenle öncelikle dükkan kiralarındaki artışların sabitlenmesi gerekiyor. Çünkü artış rakamları çok yüksek" dedi.