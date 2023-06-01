Afet illerinde kiralar uçtu! Depremzede ev bulamıyor

Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı en büyük deprem felaketinin üzerinden 4 aya yakın bir süre geçti. Binlerce vatandaşımız evlerinden göç etmek zorunda kaldı. Bazıları devlet tarafından otellere yerleştirilirken, bazıları da memleketlerine geri dönmemek üzere büyükşehirlere yerleşti. Ancak bölgede hayatın yeniden normale dönmesi ile geri dönüşler başladı.

Antalya'daki otellerde konaklayan 80 bin depremzedenin tamamı geri döndü, aynı şekilde çevre illere geçici olarak yerleşen depremzedeler yıkılan memleketlerinde yeni ev arayışına girdi. Ancak bölgede kiralık ve satılık konut fiyatları son 3 ayda ortalama yüzde 70'e yakın arttı.

KAAN ZENGİNLİ