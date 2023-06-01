Erdoğan talimat verdi: Yüksek kiralara neşter vuracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin de etkisiyle giderek artan yüksek kiralara karşı acil olarak yeni tedbirlerin hayata geçirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki akşam kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hem de milletvekilli seçimlerinde büyükşehirlerde istedikleri oy oranına ulaşılmadığına dikkat çekti.

"ACİL ÇÖZÜM ÜRETMEİLİYİZ"

Bunun en büyük sebebinin ekonomik gerekçeler olduğunu belirten Erdoğan, "Eksik varsa, hata varsa, nereden kaynaklanıyor. Bakalım. Neşter vurulması gerekiyorsa vuralım. Özellikle vatandaşlarımızdan büyükşehirlerde kira fiyatlarına ilişkin çok serzeniş geliyor. Bunları dikkate alalım, kira konusuna acil çözüm üretmeliyiz.